Breaking News! Gunung Dukono Meletus Dahsyat Pagi Ini, Begini Penampakannya

Breaking News! Gunung Dukono Meletus Dahsyat Pagi Ini, Begini Penampakannya

JAKARTA - Gunung Api Dukono yang berada di Halmahera Utara, Maluku Utara kembali meletus, pada pukul 09.11 WIT, Senin (28/7/2025). Belum diketahui apakah ada korban jiwa akibat peristiwa ini.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 1.700 meter atau 1,7 Kilometer di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Dukono dengan tinggi kolom abu teramati ± 1700 m di atas puncak (± 2787 m di atas permukaan laut),” ujar Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Bambang Sugiono dalam keterangan resminya.

Bambang melaporkan, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Sementara itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung, wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.