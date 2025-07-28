Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gunung Dukono Meletus Dahsyat Pagi Ini, Begini Penampakannya

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |08:11 WIB
Breaking News! Gunung Dukono Meletus Dahsyat Pagi Ini, Begini Penampakannya
Breaking News! Gunung Dukono Meletus Dahsyat Pagi Ini, Begini Penampakannya
A
A
A

JAKARTA - Gunung Api Dukono yang berada di Halmahera Utara, Maluku Utara kembali meletus, pada pukul 09.11 WIT, Senin (28/7/2025). Belum diketahui apakah ada korban jiwa akibat peristiwa ini.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 1.700 meter atau 1,7 Kilometer di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Dukono dengan tinggi kolom abu teramati ± 1700 m di atas puncak (± 2787 m di atas permukaan laut),” ujar Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Bambang Sugiono dalam keterangan resminya.

Bambang melaporkan, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Sementara itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung, wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/337/3127686/gunung_dukono-9zat_large.jpg
Gunung Dukono Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.900 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/337/3113757/gunung_dukono-ak9C_large.jpg
Gunung Dukono Meletus, Waspada Zona Bahaya Radius 3 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/337/3093644/gunung_dukono-mpga_large.jpg
Gunung Dukono Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/340/3093169/gunung_dukono_meletus-YAlp_large.png
Gunung Dukono Meletus Dahsyat Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 4.800 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158458//gunung_meletus-vxHB_large.jpg
Breaking News! Gunung Dukono Meletus Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 3.500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156193//gunung_dukono_erupsi-QBRl_large.jpg
Gunung Dukono Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement