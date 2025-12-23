Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tersangka Lakalantas Maut Tol Krapyak, Sopir Bus Menangis dan Minta Maaf

Eka Setiawan , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |20:58 WIB
Tersangka Lakalantas Maut Tol Krapyak, Sopir Bus Menangis dan Minta Maaf
Kecelakaan Lalu lintas (foto: freepik)
A
A
A

SEMARANG – Sopir Bus PO Cahaya Trans, Gilang (22), yang ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan maut di Simpang Susun Tol Krapyak, Semarang, menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh keluarga korban. Kecelakaan tersebut menewaskan 16 penumpang.

Gilang menyampaikan penyesalannya setelah resmi ditahan di Polrestabes Semarang usai menjalani rangkaian pemeriksaan penyidik Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang.

"Saya meminta maaf kepada seluruh keluarga korban," kata Gilang dengan mengenakan rompi tahanan merah.

Sementara itu, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Syahduddi mengatakan, penyidik telah menetapkan Gilang sebagai tersangka setelah menggelar perkara dan menemukan bukti permulaan yang cukup.

“Tadi sore penyidik sudah melakukan gelar perkara untuk menetapkan sopir Bus Cahaya Trans sebagai tersangka,” kata Syahduddi di Pos Pelayanan Terpadu Nataru Simpanglima, Kota Semarang, Selasa (23/12/2025) malam.

Gilang dijerat Pasal 310 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut mengatur kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga berujung kematian, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191525//kapolrestabes_semarang_kombes_syahduddi-DIqC_large.jpg
Breaking News! 16 Penumpang Tewas di Tol Krapyak, Sopir Bus Cahaya Trans Resmi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191492//menhub_dudy_soal_libur_nataru-LzNV_large.jpg
Menhub Bakal Panggil Seluruh Owner Bus Imbas Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191466//menko_ahy-ingu_large.jpg
AHY Minta Usut Tuntas Penyebab Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191446//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-NDlB_large.jpg
Kakorlantas Soroti Kecelakaan Bus di Tol Krapyak, Pengemudi Diminta Tak Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191272//kapolda_jawa_tengah_irjen_pol_ribut_hari_wibowo-Tfgo_large.jpg
Kecelakaan Bus Tol Krapyak Semarang, Polda Jateng Dirikan Posko DVI di RS Kariadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191268//kecelakaan_bus_di_exit_tol_krapyak_semarang-RBvy_large.jpg
Ini Identitas Korban Tewas dan Luka dalam Kecelakaan Bus di Tol Krapyak Semarang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement