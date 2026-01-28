Update Bencana Longsor Cisarua, Basarnas: 53 Body Part Diserahkan ke Tim DVI

JAKARTA - Badan SAR Nasional (Basarnas) telah menyerahkan puluhan body part korban longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (28/1/2026).

"Bahwa body part yang sudah diserahkan kepada tim DVI total ada 53 kantong," ujar Kepala Basarnas, Mohammad Syafii.

Jumlah itu kata dia, didapat dari dari hasil pendataan hingga pukul 16.00 WIB, Rabu(28/1). Ia pun mengaku, proses SAR telah alami kendala akibat cuaca buruk. Bahkan, jarak pandang pun hanya sampai 100 meter.

"Hari ini total terhambat oleh kondisi cuaca. Hujan, kabut, jarak pandang sampai hanya 100 meter. Sehingga operasi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan," tutur Syafii.

Proses SAR akan dilanjutkan besok pagi. Nantinya, pasukan anjing K-9 akan diterjunkan lebih dahulu untuk mendeteksi para korban longsor.

"Kemudian baru personel-personel dengan melibatkan peralatan yang ada, mulai dari peralatan perorangan sampai dengan alat berat yang sudah disiapkan. Kalau cuaca bagus juga unsur udara juga selalu dimaksimalkan untuk bisa melihat bagaimana kondisi lokasi bencana dengan unsur udara," ucap Syafii.