Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Update Bencana Longsor Cisarua, Basarnas: 53 Body Part Diserahkan ke Tim DVI

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |23:03 WIB
Update Bencana Longsor Cisarua, Basarnas: 53 Body Part Diserahkan ke Tim DVI
Update Bencana Longsor Cisarua, Basarnas: 53 Body Part Diserahkan ke Tim DVI
A
A
A

JAKARTA - Badan SAR Nasional (Basarnas) telah menyerahkan puluhan body part korban longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (28/1/2026).

"Bahwa body part yang sudah diserahkan kepada tim DVI total ada 53 kantong," ujar Kepala Basarnas, Mohammad Syafii.

Jumlah itu kata dia, didapat dari dari hasil pendataan hingga pukul 16.00 WIB, Rabu(28/1). Ia pun mengaku, proses SAR telah alami kendala akibat cuaca buruk. Bahkan, jarak pandang pun hanya sampai 100 meter.

"Hari ini total terhambat oleh kondisi cuaca. Hujan, kabut, jarak pandang sampai hanya 100 meter. Sehingga operasi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan," tutur Syafii.

Proses SAR akan dilanjutkan besok pagi. Nantinya, pasukan anjing K-9 akan diterjunkan lebih dahulu untuk mendeteksi para korban longsor.

"Kemudian baru personel-personel dengan melibatkan peralatan yang ada, mulai dari peralatan perorangan sampai dengan alat berat yang sudah disiapkan. Kalau cuaca bagus juga unsur udara juga selalu dimaksimalkan untuk bisa melihat bagaimana kondisi lokasi bencana dengan unsur udara," ucap Syafii.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198012//korban_longsor_bandung_barat_teridentifikasi-Wlno_large.jpg
34 Jenazah Korban Longsor Bandung Barat Teridentifikasi, 32 Orang Masih Dicari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197928//kepala_basarnas-WvA8_large.jpg
Longsor Bandung Barat: 47 Body Pack Ditemukan dan 27 Korban Teridentifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197795//longsor-qLWH_large.jpg
Tim DVI Berhasil Identifikasi 20 Jenazah Korban Longsor Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197749//penemuan_jasad_nenek_dan_cucu_korban_longsor-9o2D_large.png
Tragis, Nenek dan Cucu Tewas Berpelukan dalam Longsor Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/340/3197741//evakuasi_korban_longsor_bandung_barat-NSha_large.jpg
Hari Ketiga Pencarian Longsor Bandung Barat, Jumlah Kantong Jenazah Capai 38
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197699//viral-pj7k_large.jpg
23 Anggota Marinir yang Tertimbun Longsor di Cisarua Akan Dikirim ke Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement