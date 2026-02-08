Topan Penha Terjang Filipina, Tewaskan Setidaknya 8 Orang dan Paksa Ribuan Mengungsi

MANILA – Setidaknya delapan orang tewas dan ribuan mengungsi setelah Topan Tropis Penha, yang dikenal secara lokal sebagai Basyang, menyebabkan banjir parah di wilayah Cagayan, Filipina utara, menurut laporan media lokal pada Sabtu (7/2/2026).

Empat anggota satu keluarga tewas akibat tanah longsor di Kota Cagayan de Oro, menurut Inquirer. Empat korban jiwa lainnya dilaporkan dari Iligan dan Agusan del Norte.

Topan tersebut juga membawa banjir besar ke Visayas Barat, Pulau Negros, Visayas Tengah, dan Caraga, menyebabkan lebih dari 64.000 orang mengungsi, kata Dewan Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan Manajemen.

Pihak berwenang memindahkan 16.528 keluarga ke 480 pusat evakuasi, sementara banyak lainnya mencari perlindungan di tempat lain.

Badan meteorologi Filipina mengatakan Basyang melemah menjadi daerah tekanan rendah (LPA) pada Sabtu pagi setelah melakukan lima kali pendaratan di Mindanao dan Visayas.