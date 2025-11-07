Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Topan Kalmaegi Bergerak ke Kamboja, Renggut 193 Korban Jiwa di Filipina dan Vietnam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |17:46 WIB
Topan Kalmaegi bergerak ke Kamboja setelah menimbukan kerusakan serta korban jiwa di Filipina dan Vietnam. (Foto: EPA)
Topan Kalmaegi bergerak ke Kamboja setelah menimbukan kerusakan serta korban jiwa di Filipina dan Vietnam. (Foto: EPA)
JAKARTA Topan Kalmaegi telah menewaskan setidaknya 188 orang di Filipina dan lima orang di Vietnam, menurut data terbaru dari kedua negara pada Jumat (7/11/2025). Badai tersebut kini bergerak ke arah barat menuju Kamboja dan Laos setelah menerjang Vietnam tengah pada Kamis, (6/11/2025) dengan kecepatan angin hingga 149 km/jam.

Kota-kota di sepanjang pantai tengah Vietnam dipenuhi puing-puing pagi ini setelah terdampak badai semalaman.

Angin kencang menumbangkan pepohonan, merobohkan atap, dan memecahkan jendela-jendela besar. Ribuan orang mengungsi di sekolah dan gedung-gedung publik lainnya, sementara tentara dikerahkan untuk membantu menangani kerusakan.

Pihak berwenang Vietnam telah memperingatkan kemungkinan banjir di daerah dataran rendah. Vietnam Tengah telah mengalami rekor curah hujan dalam seminggu terakhir yang menewaskan 50 orang.

Awal pekan ini, Topan Kalmaegi menghancurkan sebagian wilayah Filipina ketika hujan deras mengirimkan luapan lumpur menuruni lereng bukit dan masuk ke permukiman. Beberapa permukiman miskin terendam banjir bandang yang bergerak cepat.

Pemerintah Filipina telah mengumumkan status bencana di seluruh negeri sebagai persiapan menghadapi topan lain yang sedang terbentuk di Samudra Pasifik. Jumlah korban yang dilaporkan pada Jumat mencapai 188 orang, melonjak dari 114 orang yang dilaporkan sehari sebelumnya.

 

