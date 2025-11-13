Gunung Taal Meletus, Abu Vulkanik Membubung Setinggi 2.800 Meter

FILIPINA - Gunung Taal mengalami letusan freatomagmatik minor, pada Rabu 12 November 2025. Gumpalan abu vulkanik membubung setinggi 2.800 meter.

Demikian diungkap Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina (PHIVOLCS), seperti dikutip gmanetwork.

Dalam unggahan di Facebook memperlihatkan detik-detik meletusnya gunung tersebut. PHIVOLCS menyatakan erupsi freatomagmatik minor di kawah utama terjadi antara pukul 06.51 hingga 06.54 waktu setempat.

“Peristiwa ini menghasilkan gumpalan asap keabu-abuan yang membubung hingga 2.800 meter di atas kawah sebelum bergerak ke arah timur laut sebagaimana terekam oleh kamera IP Lower Calauit (VTLC) dan Napayong (VTNP),” tulis PHIVOLCS.

Erupsi freatomagmatik disebabkan oleh interaksi magma dan air, menurut PHIVOLCS. Erupsi ini biasanya terdiri dari beberapa peristiwa erupsi dan intervalnya dapat bervariasi.