Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gunung Taal Meletus, Abu Vulkanik Membubung Setinggi 2.800 Meter

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |23:34 WIB
Gunung Taal Meletus, Abu Vulkanik Membubung Setinggi 2.800 Meter
Gunung Taal meletus (Foto: PHIVOLCS)
A
A
A

FILIPINA - Gunung Taal mengalami letusan freatomagmatik minor, pada Rabu 12 November 2025. Gumpalan abu vulkanik membubung setinggi 2.800 meter.

Demikian diungkap Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina (PHIVOLCS), seperti dikutip gmanetwork.

Dalam unggahan di Facebook memperlihatkan detik-detik meletusnya gunung tersebut. PHIVOLCS menyatakan erupsi freatomagmatik minor di kawah utama terjadi antara pukul 06.51 hingga 06.54 waktu setempat.

“Peristiwa ini menghasilkan gumpalan asap keabu-abuan yang membubung hingga 2.800 meter di atas kawah sebelum bergerak ke arah timur laut sebagaimana terekam oleh kamera IP Lower Calauit (VTLC) dan Napayong (VTNP),” tulis PHIVOLCS.

Erupsi freatomagmatik disebabkan oleh interaksi magma dan air, menurut PHIVOLCS. Erupsi ini biasanya terdiri dari beberapa peristiwa erupsi dan intervalnya dapat bervariasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/525/3144473/gunung-4Q5x_large.jpg
Aktivitas Gunung Tangkuban Parahu Meningkat, Badan Geologi: Waspada Erupsi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/18/3144099/gunung_meletus-6c79_large.jpg
Gunung Etna Meletus Dahsyat, Turis Panik Berlarian Menyelamatkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/525/3127778/gunung_gede_alami_peningkatan_gempa_vulkanik-cWfG_large.jpg
Gunung Gede Alami Peningkatan Gempa Vulkanik, 21 Kejadian Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/340/3083458/gunung_ibu_meletus-kShR_large.jpeg
Gunung Ibu Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/340/3081032/gunung_ibu_meletus-m3Fj_large.jpg
Gunung Ibu Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037288/gunung-lewotobi-laki-laki-meletus-abu-vulkanik-capai-500-meter-bnPZ4TCz6X.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Abu Vulkanik Capai 500 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement