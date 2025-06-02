Gunung Etna Meletus Dahsyat, Turis Panik Berlarian Menyelamatkan Diri

JAKARTA - Gunung Etna di Italia meletus dahsyat menyemburkan abu vulkanik setinggi lebih dari 1 mil, Senin (2/6/2025). Para turis yang tengah berwisata ke gunung tersebut lari tunggang langgang menyelamatkan diri.

Mereka berlari dengan awan abu vulkanik raksasa membubung tinggi di belakangnya. Wisatawan dapat mengunjungi gunung setinggi 3.300 meter itu dalam tur berpemandu atau secara mandiri.

Peringatan penerbangan berwarna merah sempat dikeluarkan Pusat Peringatan Abu Vulkanik Toulouse tetapi sekarang telah berubah menjadi oranye, sebagaimana melansir Dailymail.

Gunung berapi paling aktif di Eropa itu mengalami peningkatan aktivitas dalam beberapa jam terakhir dengan getaran vulkanik yang terasa sepanjang malam. Kemudian, meningkat hingga terjadinya letusan.

Aliran piroklastik atau longsoran abu yang terbakar meluncur menuruni lereng dengan kecepatan tinggi. Namun, tidak melewati tepi Lembah Singa, salah satu lereng gunung.