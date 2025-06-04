Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Aktivitas Gunung Tangkuban Parahu Meningkat, Badan Geologi: Waspada Erupsi!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |08:15 WIB
Aktivitas Gunung Tangkuban Parahu Meningkat, Badan Geologi: Waspada Erupsi!
Aktivitas Gunung Tangkuban Parahu Meningkat, Badan Geologi: Waspada Erupsi!
A
A
A

JAKARTA -Aktivitas kegempaan Gunung Tangkuban Parahu, yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, semakin meningkat. Badan Geologi melaporkan peningkatan pada 30 Mei hingga 1 Juni 2025.

 “Rekaman kegempaan pada tanggal 30 Mei hingga 1 Juni 2025 terjadi peningkatan gempa hembusan berkisar antara 21 – 37 kejadian dan gempa low frekuensi mencapai 100 kejadian,” kata Kepala Badan Geologi, Muhammad Wafid,  Rabu (4/6/2025).

Sekadar diketahui, Gunung api ini memiliki 9 kawah dengan dua kawah utama berada di area puncak, yaitu Kawah Ratu dan Kawah Upas. Erupsi Gunung Tangkuban Parahu pada umumnya berupa letusan freatik dari Kawah Ratu.

Keindahan pemandangan sekitar kawah menjadikan area sekitar Gunung Tangkuban Parahu sering dikunjungi oleh wisatawan dari dalam maupun luar negeri.

Saat ini kata dia, tingkat aktivitas vulkanik Gunung Tangkuban Parahu masih berada pada Level I (Normal), ditandai dengan aktivitas hembusan asap dari Kawah Ratu berwarna putih dengan intensitas tipis hingga tebal, dengan ketinggian 5 – 110 m di atas dasar kawah.

 “Curah hujan di sekitar wilayah Gunung Tangkuban Parahu masih tinggi. Mengingat sifat erupsi Gunung Tangkuban Parahu lebih didominasi oleh jenis erupsi freatik yang disebabkan terjadinya kontak antara air dengan magma atau material panas di dalam gunung api, tanpa ada keluarnya magma ke permukaan,” jelasnya.

Sementara itu, kata Wafid, saat air (air tanah, air hujan, atau danau kawah) bertemu dengan material vulkanik panas, terjadi pemanasan yang sangat cepat, menghasilkan uap dengan tekanan tinggi dan menghasilkan erupsi freatik.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183445/gunung_taal-rsEi_large.jpg
Gunung Taal Meletus, Abu Vulkanik Membubung Setinggi 2.800 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/18/3144099/gunung_meletus-6c79_large.jpg
Gunung Etna Meletus Dahsyat, Turis Panik Berlarian Menyelamatkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/525/3127778/gunung_gede_alami_peningkatan_gempa_vulkanik-cWfG_large.jpg
Gunung Gede Alami Peningkatan Gempa Vulkanik, 21 Kejadian Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/340/3083458/gunung_ibu_meletus-kShR_large.jpeg
Gunung Ibu Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/340/3081032/gunung_ibu_meletus-m3Fj_large.jpg
Gunung Ibu Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037288/gunung-lewotobi-laki-laki-meletus-abu-vulkanik-capai-500-meter-bnPZ4TCz6X.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Abu Vulkanik Capai 500 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement