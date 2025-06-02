Korban Longsor Gunung Kuda Kembali Ditemukan, Total 21 Orang Meninggal

CIREBON - Duka mendalam kembali menyelimuti Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban lagi dalam kondisi meninggal dunia, akibat longsor yang terjadi di area galian C di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Senin (2/6/2025) sekitar pukul 14.27 WIB.

Korban terbaru diketahui bernama Puji Siswanto (50), warga Desa Leuwimunding, Kabupaten Majalengka. Penemuan ini menambah daftar korban jiwa menjadi 21 orang yang telah dinyatakan meninggal dunia, akibat bencana longsor yang terjadi beberapa hari lalu.

Proses pencarian dilakukan secara intensif sejak pagi hari oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, PMI, Damkar, serta para relawan. Namun, medan yang labil dan cuaca yang tak menentu menjadi tantangan besar bagi para petugas di lapangan.

“Alhamdulillah, satu korban lagi berhasil ditemukan. Ini merupakan korban ke-21 yang berhasil kami evakuasi,” ujar Koordinator Lapangan BPBD Kabupaten Cirebon, Faozan.

Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke RSUD Arjawinangun untuk proses identifikasi lebih lanjut. Tim DVI Polri memastikan identitas korban melalui prosedur forensik.

Hingga saat ini, tim SAR masih melanjutkan proses pencarian karena diduga masih ada korban lain yang tertimbun di bawah material longsor.



(Awaludin)