HOME NEWS JABAR

Doa Bersama Menggema di Lokasi Longsor Gunung Kuda, Berharap Evakuasi Berjalan Lancar

Muslimin , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |10:37 WIB
Doa Bersama Menggema di Lokasi Longsor Gunung Kuda, Berharap Evakuasi Berjalan Lancar
Doa bersama di lokasi longsor Gunung Kuda, Cirebon (Foto: Muslimin/Okezone)
A
A
A

CIREBON - Duka mendalam menyelimuti kawasan tambang Gunung Kuda di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jajaran Polresta Cirebon bersama TNI, Brimob, Basarnas, BPBD, dan berbagai elemen menggelar doa bersama di lokasi kejadian, Selasa (3/6/2025) pagi.

Doa bersama dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap para korban longsor. Dipimpin Ustadz Aiptu Carmadi, doa bersama dan diawali pembacaan tahlil, tawasulan, Asmaul Husna, serta doa khusus bagi para korban yang telah ditemukan maupun yang masih dalam pencarian. Momen haru ini menjadi ungkapan duka sekaligus ikhtiar spiritual agar proses evakuasi berjalan lancar dan seluruh korban segera dapat ditemukan.

Suasana di lokasi begitu khidmat. Ratusan peserta menundukkan kepala, memanjatkan doa agar para korban bencana mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala dosa, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan.

Tampak hadir dalam kegiatan ini Dandim 0620 Kabupaten Cirebon Letkol Inf Mukhamad Yusron, Komandan Batalyon C Pelopor Brimob Kompol Apt Bagus Amrulloh, serta, Kompol Sutarja, Kabag Ops Polresta Cirebon. 

Lebih dari 400 personel gabungan diterjunkan dalam kegiatan ini, termasuk dari TNI AD, TNI AL, Brimob, Polisi Satwa, BPBD, Dinas Kesehatan, Basarnas, PMI, hingga relawan kemanusiaan.

 

