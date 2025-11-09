Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Topan Super Fung-wong Terjang Filipina Setelah Kalmaegi, 100 Ribu Lebih Penduduk Dievakuasi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |10:20 WIB
Topan Super Fung-wong Terjang Filipina Setelah Kalmaegi, 100 Ribu Lebih Penduduk Dievakuasi
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Filipina mengevakuasi lebih dari 100.000 penduduk di wilayah timur dan utaranya karena Topan Fung-wong, yang pada Minggu (9/11/2025) menguat menjadi topan super menjelang kedatangannya yang diperkirakan terjadi nanti siang, mengancam akan memicu hujan deras, angin kencang yang merusak, dan gelombang badai.

Sinyal peringatan badai telah dikibarkan di sebagian besar wilayah Filipina, dengan Sinyal No. 5, peringatan tertinggi, diumumkan di wilayah tenggara Luzon, termasuk Catanduanes serta wilayah pesisir Camarines Norte dan Camarines Sur. Sementara itu, Metro Manila dan sekitarnya berada di bawah Sinyal No. 3.

Dengan kecepatan angin berkelanjutan 185 km/jam dan hembusan hingga 230 km/jam, Topan Super Fung-wong, yang dikenal secara lokal sebagai Uwan, diperkirakan akan mendarat di Provinsi Aurora, Luzon tengah, paling cepat Minggu malam, demikian diwartakan Reuters.

Sebagian wilayah Visayas Timur sudah mengalami pemadaman listrik.

Beberapa gambar yang dibagikan oleh Penjaga Pantai Filipina di Camarines Sur menunjukkan para pengungsi membawa tas dan barang-barang pribadi saat mereka berpindah dari kapal penumpang yang panjang dan sempit ke truk yang menunggu selama operasi evakuasi preemtif.

 

