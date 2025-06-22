Advertisement
HOME NEWS JATIM

Identitas Wisatawan Hilang Terseret Ombak Pantai Ungapan, Mahasiswa Polinema

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |03:08 WIB
Identitas Wisatawan Hilang Terseret Ombak Pantai Ungapan, Mahasiswa Polinema
Identitas Wisatawan Hilang Terseret Ombak Pantai Ungapan, Mahasiswa Polinema (Foto : Istimewa)
MALANG - Rombongan wisatawan yang sempat terseret ombak Pantai Ungapan Malang ternyata merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Malang (Polinema). Mereka adalah rombongan wisatawan berjumlah 13 orang, yang tiba dengan dua kendaraan.

Plh Kasatpolairud Polres Malang AKP Yoni Pribadi mengungkapkan, dari hasil keterangan diketahui ada 13 wisatawan yang masih satu rombongan dari mahasiswa Polinema. Wisatawan itu tiba di area Pantai Ungapan Malang pada pukul 03.30 WIB, Sabtu (21/6/2025) dini hari.

"Rombongan mahasiswa tersebut diketahui berasal dari Universitas Politeknik Negeri Malang (Polinema). Mereka tiba di Pantai Ungapan sekitar pukul 03.30 WIB dengan dua unit mobil pribadi," kata Yoni Pribadi, dikonfirmasi pada Sabtu malam.

Rombongan itu mengurus administrasi tiket dan baru turun ke air untuk berenang serta mandi, pada Sabtu pagi sekitar pukul 06.30 WIB. Total ada lima orang yang berenang di muara sungai yang ada di perairan Pantai Ungapan, Malang. Mereka adalah Rafi Hanadalfatah (18) warga Junrejo, Kota Batu, Muhamat (18) warga Kedungkandang, Kota Malang, dan Mahendra Abyan Wisnutama (18) asal Kelurahan Ledok Kulon, Kabupaten Bojonegoro.

"Selang beberapa menit satu dari 5 orang terseret arus sungai hinga terbawa ke laut, empat dari mereka berusaha mencoba menolong. Namun satu dari mereka ikut terbawa arus ke tengah, satu orang bisa tertolong oleh tim SAR dan nelayan sekitar," jelasnya.

Detik-detik Muhammad Reval Abwinanda terlihat dari video yang direkam oleh ponsel warga dari bukit batu karang yang ada di sekitar lokasi. Terlihat dari video itu Reval sudah terlihat terombang-ambing tak terkendali terkena terjangan ombak Samudera Hindia yang tinggi. 

 

Halaman:
1 2
      
