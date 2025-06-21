Kronologi Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Ungapan, Tubuhnya Mengapung Terekam Kamera

MALANG - Wisatawan di Pantai Ungapan Malang dilaporkan hanyut terseret ombak. Korban merupakan bagian rombongan satu 13 wisatawan yang datang pada Sabtu (21/6/2025) dini hari, sekitar pukul 03.30 WIB, dengan mengendarai dua unit mobil.

Plh Kasatpolairud Polres Malang AKP Yoni Pribadi mengungkapkan, awalnya ada dua wisatawan yang sempat terbawa arus laut di Pantai Ungapan Malang. Keduanya merupakan bagian dari rombongan 13 wisatawan dengan dua mobil yang tiba pada Sabtu dini hari.

"Sekitar pukul 06.30 lima orang mulai turun ke lokasi bibir sungai muara di Pantai Ungapan, Malang, untuk berenang," kata Yoni Pribadi, saa dikonfirmasi.

Tapi tiba-tiba dua dari lima orang wisatawan itu ternyata terseret ombak hingga ke tengah. Eisatawan atas nama Febrian Adittya Permana (19) warga Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, berhasil diselamatkan. Sementara wisatawan lainnya yang berupaya diselamatkan empat temannya yang masih satu rombongan, gagal digapai karena derasnya ombak.

"Satu wisatawan yang dinyatakan hilang atas nama Muhammad Reval Abwinanda 19 tahun warga Purwosari, Kabupaten Pasuruan," kata Yoni.

Dia membenarkan, pasca kejadian terseretnya ombak, korban sempat terekam kamera ponsel warga dari bukit karang mengapung di perairan. Tapi belum diketahui apakah kondisinya sudah meninggal dunia atau tidak. Sejauh ini tim pencari gabungan masih melakukan operasi pencarian di Perairan Malang Selatan.

"Video itu benar diduga yang bersangkutan. Hari ini pencarian belum membuahkan hasil, dilanjutkan besok pencariannya," tukasnya.

(Angkasa Yudhistira)