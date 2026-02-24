Satgas Tangkap Meno Heluka, KKB yang Tembak Babinsa di Yahukimo

JAKARTA – Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap seorang terduga anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) bernama Meno Heluka. Ia diduga terlibat dalam aksi penembakan terhadap Babinsa di wilayah Yahukimo.

Meno Heluka diamankan di area Pasar Baru setelah sebelumnya terpantau selama kurang lebih dua hari berada di sekitar Terminal 88 dan diduga hendak bergeser menuju wilayah Korowai.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengungkapkan proses penangkapan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan pengembangan informasi di lapangan.

“Tim telah melakukan monitoring dan pendalaman terhadap pergerakan yang bersangkutan. Saat dipastikan keberadaannya, personel langsung bergerak cepat dan terukur sehingga Meno Heluka berhasil diamankan tanpa menimbulkan gangguan terhadap situasi kamtibmas di sekitar lokasi,” kata Yusuf, Selasa (24/2/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan keterangan yang diperoleh penyidik, Meno Heluka diduga terlibat dalam aksi penembakan terhadap Serka Segar Mulyana pada 16 Juni 2025.