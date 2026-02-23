Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Serangan Bersenjata di Nabire Tewaskan Dua Orang, Satgas Ops Damai Cartenz Kejar Pelaku

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |03:30 WIB
Serangan Bersenjata di Nabire Tewaskan Dua Orang, Satgas Ops Damai Cartenz Kejar Pelaku
Satgas Ops Damai Cartenz (Foto: dok ist)
A
A
A

NABIRE – Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku insiden penyerangan bersenjata di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Sabtu 21 Februari 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia serta kerusakan pada fasilitas perusahaan.

Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, pihaknya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) setelah menerima laporan penyerangan. Aparat juga mengamankan lokasi serta mengevakuasi korban.

“Kami mengucapkan belasungkawa atas kejadian yang menimpa kedua korban. Begitu menerima laporan, Satgas Ops Damai Cartenz bersama Polres Nabire langsung menuju TKP untuk melakukan pengamanan, olah TKP, serta mengevakuasi korban,” kata Yusuf, Minggu (22/2/2026).

Petugas menemukan dua jenazah dalam kondisi hangus terbakar di antara runtuhan bangunan. Keduanya kemudian dievakuasi ke RSUD Nabire untuk proses identifikasi dan autopsi.

Selain itu, aparat menemukan satu unit kendaraan milik perusahaan dengan empat lubang bekas tembakan. Kerusakan juga terlihat pada bagian radiator mesin yang berlubang akibat proyektil.

 

