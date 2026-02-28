Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Bencana Banjir Bandang di Brasil

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |08:09 WIB
Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Bencana Banjir Bandang di Brasil
Banjir Bandang di Brasil/AFP
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan tidak ada  Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak langsung bencana banjir dan longsor di Minas Gerais, Brasil.

Plt Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI, Heni Hamidah mengatakan, Pemerintah melalui KBRI Brasilia terus memantau secara saksama situasi bencana banjir besar, tanah longsor di negara bagian Minas Gerais, Brazil.

"Adapun terkait WNI di Brasilia, berdasarkan catatan KBRI Brasilia per Agustus 2025,ujar Heni dikutip Sabtu (28/2/2026).

''Ini data verifikasi lapor diri ya, tentunya perlu di eh cek lebih lanjut, jumlah WNI di seluruh Brazil berjumlah 304 orang dan sampai saat ini belum ada laporan WNI yang terdampak bencana tersebut,"lanjutnya.

Heni mengatakan, KBRI Brasilia telah memberi imbauan kepada seluruh WNI di Brazil agar meningkatkan kewaspadaan, mengutamakan keselamatan, dan menjaga komunikasi.

 

