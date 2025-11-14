Gudang Kembang Api Terbakar Hebat di Brasil, Seorang Tewas

SAO PAULO - Ledakan dahsyat diikuti kebakaran besar melanda gudang kembang api di wilayah timur Sao Paulo, Brasil, pada Kamis (13/11/2025) malam waktu setempat. Satu orang tewas dan beberapa lainnya terluka akibat kebakaran tersebut.

1. Gudang Kembang Api Terbakar

Melansir O Globo, Jumat (14/11/2025), peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.15 di persimpangan Avenida Celso Garcia dengan Avenida Salim Farah Maluf. Kebakaran hebat ini menimbulkan ketakutan di antara warga.

Menerima panggilan pukul 19.45. Dinas Pemadam Kebakaran mengonfirmasi insiden tersebut terjadi di sebuah gudang yang menyimpan piroteknik, yang mengakibatkan serangkaian ledakan kecil. Lokasi tersebut berdekatan dengan pom bensin dan sebuah perusahaan lanskap yang mungkin menyimpan pupuk, suatu bahan yang dapat meledak dalam kondisi tertentu.

Dinas Pemadam Kebakaran memperbarui catatan beberapa korban, mengonfirmasi informasi pada profilnya di X. Empat orang dilarikan ke rumah sakit dan 6 lainnya luka ringan. Sementara satu orang meninggal di lokasi kejadian.

Delapan mobil pemadam kebakaran dikerahkan, dengan tiga mobil sudah beroperasi di lokasi kejadian untuk memadamkan api. Prioritas awal pasukan keamanan, termasuk Polisi Militer, adalah mengisolasi perimeter dan memeriksa kemungkinan adanya korban luka.

2. Keterangan Saksi

Para saksi mata menggambarkan ledakan sebagai "dahsyat", dengan tekanan udara yang cukup kuat untuk menjatuhkan pengendara sepeda motor yang melintas di sepanjang Avenida Salim Farah Maluf. Beberapa pengendara sepeda motor dilaporkan tergeletak di tanah akibat gelombang kejut, beberapa di antaranya mengalami luka lecet.

Beberapa mobil yang terparkir di area tersebut juga rusak akibat kekuatan benturan dan puing-puing.