INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tornado Landa Brasil Selatan, 6 Tewas dan Ratusan Terluka

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |09:50 WIB
A
A
A

PARANA - Tornado yang disertai angin kencang dan hujan deras melanda negara bagian Parana di Brasil Selatan. Enam orang tewas akibat kejadian itu. 

1. Tornado Landa Brasil

Kota Rio Bonito do Iguacu terkena dampak terparah pada Jumat malam. Badan Pertahanan Sipil Negara Bagian melaporkan, lebih dari separuh wilayah perkotaan mengalami keruntuhan atap, beserta beberapa kerusakan struktural.

Jalan-jalan terblokir dan kabel listrik rusak.

Pihak berwenang mengatakan 437 orang dirawat karena luka-luka dan sekitar 1.000 orang mengungsi. Kota Guarapuava di dekatnya juga terdampak.

Melansir Reuters, Senin (10/11/2025), menurut Sistem Meteorologi dan Pemantauan Lingkungan Parana, kecepatan angin tornado mencapai antara 180 km/jam (111 mph) dan 250 km/jam (155 mph). 

Menteri Hubungan Kelembagaan Gleisi Hoffmann mengatakan, ia mengunjungi daerah tersebut pada hari Sabtu bersama Penjabat Menteri Kesehatan Adriano Massuda dan pejabat federal lainnya untuk mendukung upaya bantuan dan rekonstruksi.

"Kami akan terus membantu masyarakat Parana dan menyediakan semua bantuan yang dibutuhkan," tulis Presiden Luiz Inacio Lula da Silva di akun X, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Topik Artikel :
Angin Kencang Tornado Brasil
Telusuri berita news lainnya
