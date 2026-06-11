Ledakan di China Selatan tewaskan Setidaknya 7 Orang

BEIJING - Setidaknya tujuh orang tewas dan 17 lainnya luka-luka dalam ledakan di Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, China selatan, kata polisi pada Kamis, (11/6/2026). Ledakan terjadi sekitar pukul 01.40 waktu setempat pada Kamis di Kabupaten Xing'an, menurut Global Times yang dikelola pemerintah.

Investigasi awal telah mengesampingkan gas pipa dan faktor serupa sebagai penyebab ledakan. Otoritas keamanan publik terus menyelidiki penyebab insiden tersebut, kata polisi.

Para korban luka dibawa ke rumah sakit dan semuanya dalam kondisi stabil.

Operasi penyelamatan di lokasi kejadian masih berlangsung.

Kota Xing'an terletak di daerah pegunungan yang kaya akan sumber daya mineral dan pertanian.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.