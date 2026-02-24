Polisi Tangkap Pria yang Ngaku Aparat dan Aniaya Petugas SPBU di Cipinang

JAKARTA – Polisi menangkap seorang pria yang mengaku sebagai aparat, dan diduga melakukan penganiayaan terhadap petugas SPBU di kawasan Cipinang, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Dicky Fertoffan, membenarkan penangkapan tersebut.

“Sudah. Infonya pelaku sudah diamankan,” kata Dicky kepada wartawan, Selasa (23/2/2026).

Meski demikian, Dicky belum memerinci waktu penangkapan maupun identitas pelaku pemukulan terhadap petugas SPBU tersebut.

Sebelumnya, Dicky menjelaskan peristiwa itu bermula saat petugas SPBU tidak melayani permintaan pelaku untuk mengisi bahan bakar jenis Pertalite karena pelat nomor kendaraan yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.

“Lagi penyelidikan. Yang bersangkutan mau isi Pertalite, tidak dilayani oleh SPBU. Pelatnya tidak sesuai, tidak untuk peruntukannya,” ujarnya.