Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pria yang Ngaku Aparat dan Aniaya Petugas SPBU di Cipinang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |17:38 WIB
Polisi Tangkap Pria yang Ngaku Aparat dan Aniaya Petugas SPBU di Cipinang
Penangkapan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polisi menangkap seorang pria yang mengaku sebagai aparat, dan diduga melakukan penganiayaan terhadap petugas SPBU di kawasan Cipinang, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Dicky Fertoffan, membenarkan penangkapan tersebut.

“Sudah. Infonya pelaku sudah diamankan,” kata Dicky kepada wartawan, Selasa (23/2/2026).

Meski demikian, Dicky belum memerinci waktu penangkapan maupun identitas pelaku pemukulan terhadap petugas SPBU tersebut.

Sebelumnya, Dicky menjelaskan peristiwa itu bermula saat petugas SPBU tidak melayani permintaan pelaku untuk mengisi bahan bakar jenis Pertalite karena pelat nomor kendaraan yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.

“Lagi penyelidikan. Yang bersangkutan mau isi Pertalite, tidak dilayani oleh SPBU. Pelatnya tidak sesuai, tidak untuk peruntukannya,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/338/3203306//oknum_polisi_aniaya_petugas_spbu-CEgl_large.jpg
Diduga Tak Bisa Isi Pertalite, Oknum Polisi Aniaya Tiga Pegawai SPBU di Cipinang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/337/3202969//polri-O0mr_large.jpg
Brimob Aniaya Pelajar Maluku hingga Tewas, Kementerian HAM Desak Penyelidikan Transparan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/338/3199368//habib_bahar-FtDI_large.jpg
Polisi Ungkap Peran Bahar bin Smith dalam Kasus Dugaan Penganiayaan Anggota Banser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/338/3199235//viral-IK3n_large.jpg
Kembali Bertugas, Bhabinkamtibmas Aiptu Ikhwan Tak Terbukti Pukuli Penjual Es Jadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/338/3199013//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-jIMO_large.jpg
Terungkap! Bhabinkamtibmas Tak Pukul Penjual Es Jadul, Ini Hasil Pemeriksaan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/338/3195817//wanita_dianiaya-4vXa_large.jpeg
Cekcok Gara-Gara Cipratan Air, Wanita Ini Dianiaya Pengendara Motor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement