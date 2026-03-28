HOME NEWS NASIONAL

Puncak Arus Balik, 25 Ribu Kendaraan Bakal Padati Pelabuhan Bakauheni

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |20:33 WIB
LAMPUNG - PT ASDP Indonesia Ferry memprediksi sebanyak 25.000 kendaraan bakal memadati Pelabuhan Bakauheni Lampung pada arus balik Lebaran, Sabtu (28/3/2026) malam.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo mengatakan, prediksi tersebut dilihat dari karakteristik masyarakat yang cenderung memilih perjalanan malam. Apalagi hari ini bertepatan dengan masa puncak arus balik Lebaran 2026 gelombang kedua di Pelabuhan Bakauheni.

“Saya meyakini karakteristik masyarakat yang masih melakukan memilih perjalanan pada malam hari. Prediksi kami malam hari ini akan bisa mencapai sekitar 25.000 kendaraan yang akan kembali ke Pulau Jawa,” kata Heru dalam konferensi pers di Terminal Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (28/3/2026).

Apalagi, dari data reservasi kendaraan pada hari ini dari pukul 00.00 hingga 15.30 WIB, tercatat sudah ada 18.536 reservasi. Hal itu sudah memperlihatkan prediksi adanya lonjakan pada malam hari.

“Kemudian dapat kami sampaikan, pada pukul 00.00 sampai dengan pukul 15.30 WIB ini jumlah reservasi pada hari ini sudah mencapai 18.536 reservasi,” ucap dia.

Sebagai langkah dalam mengantisipasi adanya kepadatan, Heru menjelaskan, pihaknya akan memberlakukan sistem TBB (tiba, bongkar, berangkat).

“Jadi, kapal yang mengangkut kendaraan dari sini nanti mereka hanya membongkar kendaraan di Merak kemudian akan kembali dan mengambil kendaraan ke sini kembali,” tuturnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

