Arus Balik di Terminal Pulogebang, 2.952 Pemudik Tiba

JAKARTA - Sebanyak 2.952 pemudik tiba di Terminal Pulogebang pada Sabtu (28/3/2026). Sementara puncak arus balik gelombang kedua diprediksi terjadi besok.

Komandan Regu (Danru) Terminal Pulo Gebang, Daryanto menejelaskan bahwa terminal Pulogebang telah kedatangan 438 bus antar kota antar provinsi (AKAP) sejak pukul 00.00 WIB sampai siang. Mayoritas bus AKAP yang tiba berasal dari wilayah Jawa Tengah.

“Jumlah penumpangnya sekitar 2.952 orang. Ini data sementara hasil koordinasi dengan petugas di terminal kedatangan,” kata Daryanto kepada wartawan, Sabtu (28/3/2026).

Ia menyebut jumlah penumpang yang tiba di Terminal Pulogebang masih bisa bertambah dari total 438 bus yang telah tiba dengan membawa 2.952 penumpang. Itu karena hingga malam hari masih ada sejumlah bus dari berbagai daerah yang dijadwalkan tiba di tTerminal Pulogebang.

Daryanto menyampaikan puncak arus balik pada gelombang kedua mudik Lebaran 2026 akan terjadi besok. Hal tersebut dikarenakan banyak warga yang akan kembali beraktivitas pada lusa mendatang.

“Sekarang ini masih berjalan. Puncaknya diperkirakan tanggal 29, karena tanggal 30 sudah mulai aktif kembali,” ucapnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

