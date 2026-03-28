Arus Balik di Terminal Pulogebang, 2.952 Pemudik Tiba

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |20:04 WIB
JAKARTA - Sebanyak 2.952 pemudik tiba di Terminal Pulogebang pada Sabtu (28/3/2026). Sementara puncak arus balik gelombang kedua diprediksi terjadi besok. 

Komandan Regu (Danru) Terminal Pulo Gebang, Daryanto menejelaskan bahwa terminal Pulogebang telah kedatangan 438 bus antar kota antar provinsi (AKAP) sejak pukul 00.00 WIB sampai siang. Mayoritas bus AKAP yang tiba berasal dari wilayah Jawa Tengah.

“Jumlah penumpangnya sekitar 2.952 orang. Ini data sementara hasil koordinasi dengan petugas di terminal kedatangan,” kata Daryanto kepada wartawan, Sabtu (28/3/2026).

Ia menyebut jumlah penumpang yang tiba di Terminal Pulogebang masih bisa bertambah dari total 438 bus yang telah tiba dengan membawa 2.952 penumpang. Itu karena hingga malam hari masih ada sejumlah bus dari berbagai daerah yang dijadwalkan tiba di tTerminal Pulogebang.

Daryanto menyampaikan puncak arus balik pada gelombang kedua mudik Lebaran 2026 akan terjadi besok. Hal tersebut dikarenakan banyak warga yang akan kembali beraktivitas pada lusa mendatang. 

“Sekarang ini masih berjalan. Puncaknya diperkirakan tanggal 29, karena tanggal 30 sudah mulai aktif kembali,” ucapnya. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/337/3209281//one_way-6hOF_large.jpg
One Way Diterapkan di KM 263-70, Kendaraan Arah Transjawa Diimbau Manfaat Akses Keluar Alternatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/340/3209280//contraflow-zd8k_large.jpg
Arus Balik, Contraflow Diterapkan di KM 390-385 Tol Batang-Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/337/3209278//kapolri_jenderal_listyo_sigit-HlUC_large.jpg
Kapolri Ungkap Jumlah Kecelakaan Selama Lebaran 2026 Turun 7,8 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/337/3209260//kapolri_jenderal_listyo_sigit-DJXE_large.jpg
Kapolri: Puncak Arus Balik Sudah Lewat, 13 Persen Pemudik Belum Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/320/3209198//mudik-AMzq_large.jpg
Puncak Arus Balik Hari Ini, Kemenhub Antisipasi Kepadatan Bakauheni hingga Ketapang dan Balon Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/1/3209227//pemberlakuan_one_way_cipali-dvAV_large.jpeg
Jaga Kelancaran Arus Balik, ASTRA Tol Cipali Maksimalkan Upaya Penguraian Kepadatan
