Arus Balik Lebaran, Kapolri Imbau Masyarakat Manfaatkan Kebijakan WFA

JATENG – Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan work from anywhere (WFA), guna mengurangi kepadatan saat arus balik Lebaran 2026.

Imbauan tersebut disampaikan saat membuka secara resmi rekayasa lalu lintas one way nasional di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Jawa Tengah, Selasa (24/3/2026).

Sigit menjelaskan, kebijakan WFA diharapkan dapat membantu mengurai puncak arus balik dengan mendistribusikan waktu kepulangan masyarakat.

"Jika ada masyarakat yang ingin kembali, bisa memanfaatkan tanggal 25, 26, dan 27. Ini agar puncak arus balik bisa terurai," kata Sigit.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, bahwa kepolisian bersama para pemangku kepentingan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi lonjakan arus balik.

Salah satunya dengan pemberlakuan one way nasional dari KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 70 ruas Tol Jakarta–Cikampek.