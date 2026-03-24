Pimpin One Way Nasional Arus Balik Lebaran, Kapolri: Utamakan Keselamatan

JATENG – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung flag off pembukaan rekayasa lalu lintas (lalin) one way nasional arus balik Lebaran di Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah, Selasa (24/3/2026).

Rekayasa one way nasional diberlakukan mulai Km 414 hingga Km 70 ruas Tol Jakarta–Cikampek (Japek) guna mengurai kepadatan akibat lonjakan volume kendaraan.

Sigit mengingatkan seluruh pemudik untuk mengutamakan keselamatan dibandingkan kecepatan selama perjalanan.

"Tentunya yang menjadi harapan kita, masyarakat yang melaksanakan arus balik tetap menjaga keamanan dan keselamatan," kata Sigit.

Ia juga mengimbau pemudik untuk memanfaatkan rest area maupun pos pelayanan guna beristirahat apabila merasa kelelahan.

"Oleh karena itu, manfaatkan seluruh fasilitas yang disediakan pemerintah, baik di rest area, pos pelayanan, maupun pos terpadu. Jika lelah, sebaiknya beristirahat dan tidak memaksakan diri," ujarnya.