Kapolri Instruksikan Jajaran Mitigasi Cuaca Buruk Selama Arus Balik Lebaran

NUSA DUA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya untuk memitigasi potensi cuaca ekstrem yang mungkin terjadi selama arus balik Lebaran.

Ia menekankan, mitigasi perlu difokuskan terutama di wilayah timur serta titik-titik penyeberangan yang rentan terganggu cuaca buruk.

“Kami minta semua anggota betul-betul mempersiapkan diri menghadapi apabila terjadi cuaca yang tidak baik, khususnya di wilayah penyeberangan,” kata Sigit usai meninjau pusat wisata dan persiapan arus balik Lebaran di Command Center ITDC, Nusa Dua, Bali, Selasa (24/3/2026).

Menurut Sigit, mitigasi cuaca akan memudahkan penerapan rekayasa dan pengaturan lalu lintas guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Rekayasa dan pengaturannya juga bisa menjadi lebih baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena cuaca ekstrem,” imbuhnya.