Cek Arus Balik di Bali, Kapolri Ingatkan Layanan dan Keselamatan

BALI – Kapolri Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat selama periode arus balik Lebaran 2026.

Hal itu disampaikan Sigit usai meninjau pusat wisata serta kesiapan arus balik Lebaran di Command Center ITDC, Nusa Dua, Bali, Selasa (24/3/2026).

Sigit menyebut puncak arus balik Lebaran 2026 diprediksi terjadi pada Selasa (24/3/2026). Namun, ia memperkirakan akan terjadi penyebaran arus balik hingga Jumat (27/3/2026), seiring penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA).

"Ini bisa menjadi pilihan bagi masyarakat agar tidak semuanya kembali pada hari yang sama, sehingga dapat mengurai kepadatan arus balik yang diperkirakan terjadi hari ini," kata Sigit.

Secara khusus, Sigit menyoroti sejumlah daerah wisata seperti Bali, Yogyakarta, Pangandaran, Cianjur, dan kawasan Puncak yang mengalami peningkatan jumlah wisatawan selama libur Lebaran.

Karena itu, ia meminta seluruh petugas di lapangan untuk mengantisipasi lonjakan tersebut dengan menyiapkan langkah pengamanan dan pelayanan, mulai dari rekayasa lalu lintas hingga pengaturan penyeberangan laut.