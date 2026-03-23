Macet Arus Balik Lingkar Gentong, Sejumlah Kendaraan Mogok Tak Kuat Menanjak

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |22:03 WIB
Macet Arus Balik Lingkar Gentong, Sejumlah Kendaraan Mogok Tak Kuat Menanjak
Kendaraan mogok di tanjakan Lingkar Gentong (Foto: Rohman Wibowo/Okezone)
TASIKMALAYA - Sejumlah mobil yang melintasi Lingkar Gentong tampak kesulitan menanjak hingga akhirnya mogok di tengah tanjakan. Tak kuatnya sebagian mobil menanjak dipicu kemacetan yang mengular dari Simpang Sukamantri saat momen arus balik, persisnya H+2 Lebaran, Senin (23/3/2026).

Pantauan di tanjakan Lingkar Gentong, terlihat kendaraan mulai roda dua, roda empat, hingga bus mewarnai kemacetan di tanjakan tersebut. Santer terendus aroma kopling terbakar lantaran menghadapi tanjakan terjal panjang.

Beberapa mobil ada yang mogok di sisi maupun tengah jalan. Ada beberapa kendaraan yang hendak mogok tertolong tim ganjel (relawan kepolisian setempat) untuk menepi. Namun, tak sedikit yang harus diganjal batu agar kendaraan tidak mundur dan menghantam kendaraan di belakangnya.

"Coba bantu dorong lagi, Pak, sampai sana (sisi jalan)," terdengar suara relawan tim ganjal kepada pemilik kendaraan yang mogok.

Beberapa mobil berupaya sendiri menepi ke sisi jalan dengan memaksakan gas. Di sepanjang sisi jalan yang beririsan dengan lapak makanan, terlihat jelas kap-kap mesin mobil dibuka. Tak jarang, asap mengepul dari mesin.

Kendaraan mogok di tanjakan arus Gentong saat arus balik libur Lebaran memang kerap terjadi. Biasanya, bus-bus dan truk tanggung yang tak kuasa menghadapi medan tanjakan terjal. Mogoknya sebagian kendaraan di tanjakan Lingkar Gentong turut memperparah kemacetan arus balik.

(Arief Setyadi )

