Arus Balik, Contraflow Arah Jakarta Diberlakukan di Tol Japek

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) bersama kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow di Tol Jakarta-Cikampek pada Senin (23/3/2026) pukul 18.19 WIB. Contraflow dimulai dari KM 70 hingga KM 36 arah Jakarta.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, menyampaikan pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini merupakan upaya bersama untuk menjaga kelancaran arus balik mudik Lebaran 2026.

“Rekayasa lalu lintas ini diberlakukan secara situasional atas diskresi kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan," ujar Ria, Senin.

JTT bersama kepolisian terus melakukan pemantauan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Maka dari itu, pengguna jalan tol Trans Jawa diminta untuk tetap mengutamakan keselamatan selama berkendara.

Selain contraflow, Jasamarga juga telah memberlakukan skema one way lokal atas diskresi kepolisian. Penerapan skema one way ini untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan pada puncak arus balik Idul Fitri 1447 H.

Adapun skema lalu lintas tersebut diberlakukan mulai pukul 16.15 WIB, dari KM 263 ruas Jalan Tol Pejagan-Pemalang hingga KM 70 ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

“Pemberlakuan one way lokal ini merupakan upaya bersama dalam menjaga kelancaran arus balik. JTT memastikan kesiapan operasional di seluruh ruas, baik dari sisi layanan transaksi, lalu lintas, hingga optimalisasi layanan rest area,” ujar Ria.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.