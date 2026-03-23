HOME NEWS NASIONAL

One Way Nasional Arus Balik Lebaran Digelar Besok Pukul 14.00 WIB

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |19:30 WIB
JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho, menyebutkan kebijakan sistem satu arah atau one way arus balik menuju Jakarta akan dimulai pada Selasa 24 Maret 2026 pukul 14.00 WIB besok.

"Prioritas untuk traffic yang cukup tinggi adalah one way nasional arus balik yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 besok pada pukul 14.00 yang flag off-nya langsung dipimpin Bapak Kapolri dan beberapa menteri yang hadir," kata Irjen Agus, Senin (23/3/2026).

Agus menjelaskan, hari ini pihaknya juga sudah mulai melakukan sosialisasi terkait persiapan one way nasional arus balik. Korlantas Polri menggelar one way nasional sepenggal siang ini pukul 14.00 WIB dari Km 263 sampai Km 70 Tol Cikampek Utama.

One way nasional arus balik akan dimulai dari Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 70 Tol Cikampek Utama. Dia mengatakan kendaraan yang akan kembali ke Jakarta di puncak arus balik besok diprediksi cukup tinggi.

Hal itu berkaca pada tingginya kendaraan yang keluar Jakarta pada puncak arus mudik Lebaran tahun ini.

