HOME NEWS NUSANTARA

Arus Balik, Pemudik Motor Arah Jakarta Mulai Terlihat di Jalur Pantura Cirebon

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |18:30 WIB
Pemudik motor di Jalur Pantura Cirebon (Foto: Mei Sada)
CIREBON — Arus balik Lebaran mulai terlihat di Jalur Arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Senin (23/3/2026) sore. Berdasarkan pantauan sejak pukul 15.00 WIB, pergerakan kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta mulai didominasi pemudik menggunakan sepeda motor.

Ciri khas arus balik ini terlihat dari banyaknya kendaraan roda dua yang membawa barang dalam jumlah besar, mulai dari tas hingga oleh-oleh yang diikat di bagian belakang motor. Selain itu, pelat nomor kendaraan juga berasal dari berbagai daerah seperti B, A, Z, hingga F, dengan dominasi kendaraan berpelat B.

Tak hanya sepeda motor, sejumlah mobil pribadi juga mulai terlihat mengarah ke Jakarta. Namun, jumlahnya masih didominasi kendaraan berpelat lokal Cirebon dan sekitarnya.

Sementara itu, untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah, didominasi kendaraan mobil pribadi serta kendaraan besar seperti truk dan bus. Mobil pribadi yang melintas didominasi kendaraan berpelat lokal, yang diduga merupakan warga sekitar yang masih melakukan silaturahmi dalam suasana Lebaran.

Sementara itu, sejumlah kendaraan besar yang melintas di Jalur Pantura menuju Jawa Tengah diduga merupakan dampak dari kebijakan sterilisasi jalan tol sebagai persiapan pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way. Pasalnya, sejak pukul 14.00 WIB, petugas telah melakukan sterilisasi jalur one way nasional dari KM 263 ruas Tol Pejagan–Pemalang hingga KM 70 ruas Tol Jakarta–Cikampek.

