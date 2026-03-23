Lalu Lintas Keluar Jabotabek Masih Tinggi Pasca-Arus Mudik

JAKARTA - Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan volume kendaraan meninggalkan wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) masih tinggi hingga Minggu 22 Maret 2026. Berdasarkan catatan harian, masih terdapat 210.209 kendaraan yang meninggalkan Jabotabek.

Rivan menjelaskan, angka itu lebih tinggi sebesar 57,3% dibandingkan lalu lintas normal. Ratusan ribu kendaraan itu tercatat meninggalkan Jabotabek melalui empat gerbang tol utama (GT Cikampek Utama, GT Kalihurip Utama, GT Cikupa, GT Merak).

"Lalu lintas yang meninggalkan Jabotabek tercatat sebanyak 210.209 kendaraan, meningkat sebesar 57,3% dibanding normal 133.637 kendaraan," ujar Rivan, Senin (23/3/2026).

Sementara itu, untuk volume lalu lintas kembali ke Jabotabek di empat gerbang tol utama tercatat 170.681 kendaraan, masih lebih rendah 2,9% dari lalu lintas normal (175.739 kendaraan). Rivan menambahkan, masyarakat diimbau untuk mengatur perjalanan kembali ke Jabotabek.

"Melihat masih tingginya lalu lintas mudik yang meninggalkan wilayah Jabotabek hingga H+1 Lebaran, Jasa Marga mengimbau masyarakat yang saat ini masih berada di kampung halaman untuk mengatur waktu perjalanan kembali ke Jabotabek," tuturnya.