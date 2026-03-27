Truk dan Bus Mengular di Jalur Pantura Cirebon Imbas Pembatasan Masuk Tol dan One Way

Truk dan Bus Mengular di Jalur Pantura Cirebon Imbas Pembatasan Masuk Tol dan One Way (Mei Sada)

CIREBON - Arus lalu lintas di jalur arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat, terpantau padat pada Jumat (27/3/2026) sore. Pantauan di lokasi sekira pukul 16.30 WIB, tampak kendaraan besar seperti truk dan bus penumpang mendominasi arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

Antrean kendaraan tampak mengular hingga sekitar satu kilometer, mulai dari perbatasan Kota Cirebon hingga perempatan lampu merah Pemuda. Kepadatan ini didominasi kendaraan besar seperti truk dan bus yang melintas secara beriringan di jalur tersebut.

Di arah sebaliknya dari Jawa Tengah menuju Jakarta, juga terpantau banyak kendaraan besar yang melintas. Namun, lalu lintas cenderung lebih lancar karena tidak terlalu banyak kendaraan roda empat.

Banyaknya kendaraan berat membuat laju kendaraan menjadi lebih lambat dibandingkan kendaraan pribadi. Selain itu, jalur menuju Jawa Tengah dipenuhi kendaraan roda empat pribadi yang dialihkan karena tidak bisa melewati jalan tol imbas pemberlakuan one way.

Menumpuknya kendaraan besar di Jalur Pantura Cirebon menuju Jawa Tengah diduga dampak dari kebijakan pembatasan kendaraan sumbu tiga non-logistik yang tidak diperbolehkan melintas di jalan tol selama periode arus balik Lebaran. Akibatnya, kendaraan besar dialihkan ke jalur arteri Pantura.

Selain truk dan bus, kendaraan pribadi tetap terlihat melintas, namun harus menyesuaikan kecepatan dengan kendaraan besar yang mendominasi jalur. Meski terjadi antrean cukup panjang, arus lalu lintas masih terpantau bergerak perlahan dan tidak sampai berhenti total.

Petugas pun terlihat bersiaga di sejumlah titik untuk mengatur arus kendaraan dan mengurai kepadatan, terutama di persimpangan yang berpotensi menjadi titik perlambatan. Pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman, serta mengantisipasi kepadatan akibat tingginya volume kendaraan besar yang melintas di jalur arteri Pantura.



(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.