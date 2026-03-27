Arus Balik di Jalur Pantura Cirebon Melandai, Pemudik Motor Mendominasi

CIREBON - Arus balik Lebaran di jalur arteri Pantura, Kota Cirebon, mulai melandai pada Jumat (27/3/2026) sore. Berdasarkan pantauan di lokasi, lalu lintas tampak ramai lancar, tapi cenderung melandai dari hari sebelumnya.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon hingga pukul 15.00 WIB, jumlah kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta tercatat lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya. Tercatat sebanyak 34.362 sepeda motor melintas di jalur tersebut.

Angka ini menurun dibandingkan periode yang sama sehari sebelumnya yang mencapai 41.431 kendaraan roda dua. Penurunan juga terjadi pada kendaraan roda empat.

Hingga sore hari, tercatat sebanyak 7.872 mobil melintas. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 8.263 kendaraan. Meski volume kendaraan menurun, arus lalu lintas di jalur Pantura masih didominasi pemudik sepeda motor.

Di lapangan, pengendara roda dua masih terlihat membawa barang bawaan khas arus balik, seperti tas besar hingga oleh-oleh yang diikat di bagian belakang kendaraan. Sementara itu, kendaraan roda empat yang melintas masih didominasi oleh mobil pribadi dengan pelat nomor beragam, baik dari luar daerah maupun pelat lokal Cirebon dan sekitarnya.

Selain itu, kendaraan besar seperti truk dan bus masih terlihat melintas di jalur arteri, baik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta maupun sebaliknya. Kondisi ini dipengaruhi kebijakan pembatasan kendaraan sumbu tiga non-logistik yang masih belum diperbolehkan melintas di jalan tol, sehingga dialihkan ke jalur arteri Pantura hingga Minggu (29/3/2026).

Polisi pun mengimbau pengguna jalan untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman, serta memastikan kondisi kendaraan dan fisik pengemudi dalam keadaan prima selama perjalanan.



(Erha Aprili Ramadhoni)

