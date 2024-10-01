Bus Sekolah Terbakar Hebat, 23 Orang Tewas Mengenaskan

JAKARTA - Bus sekolah yang membawa lebih dari 40 siswa dan guru dalam perjalanan wisata terbakar di pinggiran ibu kota Bangkok pada Selasa (1/10/2024). Sebanyak 23 orang tewas mengenaskan dalam kecelakaan tersebut.

Komisioner ilmu forensik, Trairong Phiwpan, mengatakan, penyelidikan tengah berlangsung dan korban meninggal telah teridentifikasi. Sebanyak 16 siswa dan tiga guru dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, kata Menteri Transportasi Suriya Juangroongruangkit.

Gambar yang diunggah di media sosial dan dimuat oleh media berita lokal menunjukkan asap abu-abu tebal mengepul dari bus, beberapa bagiannya masih terbakar. Kebakaran kemudian berhasil dipadamkan.

Seorang fotografer Reuters melihat truk pemadam kebakaran, polisi, dan kendaraan penyelamat diparkir di sekitar kendaraan yang menghitam itu, dengan sekelompok petugas pemadam kebakaran di pintu masuk.

"Para guru memberi tahu kami bahwa api menyala sangat cepat," kata penjabat kepala polisi Kittirat Phanphet dalam konferensi pers dikutip Reuters.

"Dari keterangan saksi, kami yakin ledakan itu disebabkan oleh percikan dari ban yang menyalakan tabung gas yang menjadi sumber tenaga kendaraan," katanya.