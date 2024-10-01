Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bus Sekolah Terbakar Hebat, 23 Orang Tewas Mengenaskan

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |21:24 WIB
Bus Sekolah Terbakar Hebat, 23 Orang Tewas Mengenaskan
Bus rombongan sekolah terbakar (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bus sekolah yang membawa lebih dari 40 siswa dan guru dalam perjalanan wisata terbakar di pinggiran ibu kota Bangkok pada Selasa (1/10/2024). Sebanyak 23 orang tewas mengenaskan dalam kecelakaan tersebut.

Komisioner ilmu forensik, Trairong Phiwpan, mengatakan, penyelidikan tengah berlangsung dan korban meninggal telah teridentifikasi. Sebanyak 16 siswa dan tiga guru dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, kata Menteri Transportasi Suriya Juangroongruangkit.

Gambar yang diunggah di media sosial dan dimuat oleh media berita lokal menunjukkan asap abu-abu tebal mengepul dari bus, beberapa bagiannya masih terbakar. Kebakaran kemudian berhasil dipadamkan. 

Seorang fotografer Reuters melihat truk pemadam kebakaran, polisi, dan kendaraan penyelamat diparkir di sekitar kendaraan yang menghitam itu, dengan sekelompok petugas pemadam kebakaran di pintu masuk.

"Para guru memberi tahu kami bahwa api menyala sangat cepat," kata penjabat kepala polisi Kittirat Phanphet dalam konferensi pers dikutip Reuters.

"Dari keterangan saksi, kami yakin ledakan itu disebabkan oleh percikan dari ban yang menyalakan tabung gas yang menjadi sumber tenaga kendaraan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/519/3143786/kecelakaan-S4wF_large.jpg
Bus Terbakar Hebat di Bangkalan, Polisi: Semua Penumpang Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/519/3143766/bus_terbakar-G7BN_large.jpg
Bus Penumpang Terbakar Hebat di Bangkalan Madura, Lalu Lintas Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/338/3078474/bus_terbakar-aFmh_large.jpg
Angkut Anak TK, Ini Kronologi Bus Pariwisata Terbakar saat Wisata ke Ancol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/340/3045653/bus_terbakar-f8Ob_large.jpg
Bus Terbakar Hebat di Cibadak Sukabumi, Penumpang Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/519/3031649/bus-gunung-harga-terbakar-di-tol-jomo-seluruh-barang-penumpang-hangus-iEn3ydIpr2.JPG
Bus Gunung Harga Terbakar di Tol Jomo, Seluruh Barang Penumpang Hangus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/24/519/2383128/bus-sinar-mandiri-masuk-parit-lalu-terbakar-di-jalur-pantura-lamongan-0CetH0J36P.jpg
Bus Sinar Mandiri Masuk Parit lalu Terbakar di Jalur Pantura Lamongan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement