HOME NEWS JATIM

Bus Gunung Harga Terbakar di Tol Jomo, Seluruh Barang Penumpang Hangus

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |22:24 WIB
Bus Gunung Harga Terbakar di Tol Jomo, Seluruh Barang Penumpang Hangus
Bus Gunung Harta terbakar di Tol Jombang-Mojokerto (MPI)
A
A
A

JOMBANG – Bus Gunung Harta ludes terbakar di KM 685+500B Tol Jombang-Mojokerto (Jomo), Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (8/7/2024) malam.

Seluruh penumpang dan awak bus langsung keluar saat api berkobar sehingga semuanya selamat. Namun, seluruh barang bawaan penumpang ludes bersama bus tersebut.

Sejumlah petugas pemadam kebakaran langsung datang ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Petugas terus menyemprotkan air, tapi api berhasil melumat seluruh bus.

Sebelum api membesar, penumpang yang berjumlah 32 orang berhasil dikeluarkan terlebih dahulu sehingga selamat. Mereka terlihat syok melihat bus ditumpanginya terbakar.

Menurut awak bus, mereka akan segera dievakuasi dengan bus pengganti yang saat ini masih dalam perjalanan.

Tri Winarso, sopir bus asal Sragen, Jawa Tengah mengatakan bahwa awalnya Bus Gunung Harta ini sedang dalam perjalanan dari Sumenep, Madura menuju Jakarta.

Saat tiba di lokasi, sopir bus melihat ada api muncul dari bagian mesin di belakang.

Tri Winarso segera menghentikan busnya dan bergegas untuk mengambil apar. Sementara seluruh penumpang segera disuruh turun.

Halaman:
1 2
      
