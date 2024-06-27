Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Rem Blong, Minibus Terguling di Bantul Belasan Penumpang Luka-Luka

Yohanes Demo , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |16:37 WIB
Rem Blong, Minibus Terguling di Bantul Belasan Penumpang Luka-Luka
Minibus rem blong dan terguling di Bantul (Foto : Humas Polres Bantul)
BANTUL - Diduga mengalami rem blong, sebuah minibus mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Dlingo-Imogiri, Dusun Dlingo, Kalurahan Dlingo, Kapanewon Dlingo, Bantul, pada Kamis (27/6/2024).

Belasan penumpang dilaporkan mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, minibus itu membawa sekitar 15 orang penumpang rombongan keluarga dari Blora, Jawa Tengah, hendak berwisata ke Kabupaten Gunungkidul.

"Minibus membawa rombongan keluarga dari Pantai Drini, kemudian rencana mau ke Mangunan," kata Jeffry, Kamis.

Nahas, sebelum sampai ke tujuan wisata, minibus dengan Nopol AE 7934 S yang dikemudikan oleh Bejo (41) warga Tunjungan, Blora, Jawa Tengah mengalami rem blong saat melewati turunan Kaliurang, Dlingo.

"Waktu kejadian posisi ada di perseneling tiga, terus rem tidak berfungsi, karena sopir tidak hafal jalan jadi panik lalu minibus diarahkan ke kanan jalan yang ada tebing karena menghindari jurang," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
