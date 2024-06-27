Situs SMAN 1 Kota Sukabumi Diretas, Tampilkan Promosi Judi Online

SUKABUMI - Website resmi milik SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, Jawa Barat yang awalnya untuk mengetahui informasi sekolah dan informasi terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB, diretas oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Situs resmii milik sekolah tersebut diretas oleh hacker dengan merubah tampilan situs yang mempromosikan judi online dengan bertuliskan slot deposit. Namun peretasan website ini tidak terlalu berdampak pada proses PPDB karena yang diretas hanya situs yang berisi terkait informasi sekolah.

Kepala Sekolah SMA Negeri 1, Ceng Mamad membenarkan jika sebelumnya website resmi sekolahnya telah diretas oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

BACA JUGA: Wapres Minta Investigasi Usai Server Pusat Data Nasional Diretas

“Namun saat ini website tersebut sudah normal kembali setelah dipulihkan oleh Tim Teknologi Informasi sekolah. Kami sudah melakukan berbagai upaya dengan meningkatkan sistem pengaman untuk mencegah peretasan kembali terjadi,” ucapnya.

(Qur'anul Hidayat)