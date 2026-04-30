HOME NEWS NASIONAL

BRIN Sebut Ikan Sapu-Sapu Bisa Diolah Jadi Pupuk Cair, Ini Cara Mudahnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |19:10 WIB
Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Triyanto (foto: Okezone)
JAKARTA – Ikan sapu-sapu yang selama ini dianggap hama ternyata memiliki manfaat besar. Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Triyanto, mengungkapkan bahwa ikan ini bisa diolah menjadi pupuk organik cair (POC).

Dalam sesi diskusi di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Kamis (30/4/2026), Triyanto menjelaskan bahwa proses pengolahan ikan sapu-sapu menjadi pupuk tergolong mudah sehingga dapat dilakukan di rumah melalui sistem fermentasi.

“Jadi ikan sapu-sapunya itu bisa dihaluskan, halus kasar juga boleh, halus sekali juga boleh. Nanti ditambahkan mikroorganisme,” ujar Triyanto.

Ia menambahkan, pembuatan pupuk ini memerlukan bahan tambahan sebagai starter untuk perkembangan mikroba, seperti molase atau gula. Jika sulit menemukan molase, masyarakat bisa menggunakan bahan dapur lainnya.

“Dikasih molase atau gula. Kalau tidak punya molase, bisa gula merah. Kalau tidak ada gula merah, ya gula pasir,” tuturnya.

 

