Pramono Targetkan LPDP Jakarta Jalan, Minimal 100 Penerima Diberangkatkan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |03:30 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Okezone)
JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Jakarta, mulai berjalan pada 2027. Program beasiswa ini nantinya akan sepenuhnya diatur oleh Pemprov DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan skema LPDP Jakarta masih dalam tahap persiapan.

“Kalau LPDP saya, hanya mengurusi LPDP Jakarta, dan itu belum mulai. Tapi intinya, saya berharap mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mulai untuk LPDP Jakarta,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).

Dalam keseriusan mewujudkan program beasiswa ini, Pramono mengaku telah berkoordinasi dengan pejabat di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ia membahas sejumlah hal teknis terkait pendanaan dan mekanisme penerimaan beasiswa.

“Tiga hari yang lalu saya didampingi Bu Nana (Kadisdik DKI Jakarta) menerima direktur atau pimpinan tertinggi di LPDP, Pak Dwi Larso. Kami sudah mulai berbicara lebih detail,” ujarnya.

 

LPDP Jakarta Pramono Anung LPDP
