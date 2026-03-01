Heboh Hutan Kota Cawang Diduga Jadi Tempat Asusila, Pramono Perketat Pengawasan!

JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung bakal memperketat pengawasan taman-taman yang ada di Jakarta guna mengantisipasi dijadikan sebagai tempat asusila. Hal itu menyusul temuan dugaan asusila yang terjadi di hutan kota kawasan Cawang, Jakarta Timur.

"Ya kalau memang itu betul informasinya, saya segera tindak lanjuti. Saya akan meminta pada Satpol PP untuk membersihkan," ujar Pramono usai Safari Ramadan di Pondok Pesantren Al Hamid Putra, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada Sabtu (28/2/2026).

Menurutnya, ruang publik di Jakarta harus aman dan sesuai dengan fungsinya. Maka itu, dia meminta Satpol PP untuk menindaklanjuti temuan dugaan asusila di Hutan Kota kawasan Cawang, Jakarta Timur.

"Jakarta enggak boleh ada ruang tempat-tempat seperti itu," tuturnya.

Pramono menambahkan, penertiban akan dilakukan di seluruh taman di Jakarta, termasuk yang beroperasi 24 jam. Pemprov Jakarta pun akan memperketat pengawasan, salah satunya dengan memasang dan memperbanyak CCTV di berbagai lokasi kawasan taman di Jakarta.

"Semuanya akan kami perlakukan, ya. Termasuk nanti kami akan pasang CCTV untuk itu," katanya.

