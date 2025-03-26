Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Kodam I/BB Pastikan Usut Laporan Afner Harahap Terkait Dugaan Perzinahan Praka NM

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |20:20 WIB
Kodam I/BB Pastikan Usut Laporan Afner Harahap Terkait Dugaan Perzinahan Praka NM
Kodam 1 BB gelar konferensi pers soal laporan Afner Harahap terkait dugaan perzinahan Praka NM (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

MEDAN –  Kodam I/Bukit Barisan memastikan proses penyelidikan dugaan tindak pidana perzinahan, yang melibatkan Praka Nuranda Mahdani, anggota Brigif 7/RR Kodam I/BB, dan Suheni Anggraini, istri dari Afner Harahap masih berlangsung. Kodam I/BB melalui Polisi Militer masih terus melakukan proses pemeriksaan dengan mengumpulkan keterangan dan bukti.

“Kami tidak mendiamkan laporan kasus ini, dan sampai saat ini kami masih terus memprosesnya. Berbagai keterangan kami terima, bahkan kami bekerja sama dengan Polda Sumut untuk mencari bukti laporan kasus ini,” ujar Dan Pomdam I/BB, Kolonel CPM UAM Simanjuntak, bersama Kapendam I/BB Letkol TNI Asrul Kurniawan Harahap dalam keterangan pers, Rabu (26/3/2025).

Simanjuntak menegaskan, bahwa kasus tersebut ditangani secara serius. Pihaknya juga sudah melakukan sejumlah pemeriksaan bersama Polda Sumut.

“Kami serius menangani kasus ini, kami juga sudah melakukan pemeriksaan digital forensik di Polda Sumut,” katanya.

Kapendam I/BB, Letkol TNI Asrul Kurniawan Harahap mengungkapkan, bahwa kasus tersebut sebetulnya pernah dilaporkan Afner Harahap ke Pomdam. “Kasus ini sudah pernah dilaporkan dan sudah melakukan perdamaian antara pelapor dengan Praka NH pada Agustus 2023 lalu,” kata Kapendam.

Namun, meski sudah pernah melapor dan sudah berdamai. Afner Harahap kembali melaporkan kasus tersebut dan Kodam I/BB melalui Pomdam I/BB tetap menerima dan memproses laporan tersebut.

“Pada saat melakukan perdamaian pada Agustus 2023 lalu, Praka NH membayar Rp 20 juta untuk biaya perdamaian secara adat dan makan-makan satu kampung,” katanya.

 

