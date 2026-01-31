Harlah 1 Abad NU, Partai Perindo Apresiasi Peran NU dalam Pembangunan Nasional

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi besar Nahdlatul Ulama (NU) dalam perjalanan bangsa Indonesia selama satu abad terakhir.

Hal tersebut disampaikan Ferry usai menghadiri peringatan Harlah ke-100 NU di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

“Saya mewakili DPP Partai Perindo menghadiri Harlah 100 Tahun NU. Kami mengucapkan selamat atas pencapaian luar biasa ini,” ujar Ferry.

Ia menyoroti tema Harlah kali ini yang berfokus pada pengawalan Indonesia Merdeka menuju peradaban mulia. Menurut Ferry, visi tersebut relevan dan krusial bagi posisi Indonesia di kancah global.

“Saya pikir tema mengawal dan membersamai kemerdekaan sangat penting untuk menuju peradaban dunia,” katanya.