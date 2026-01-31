Ketua MPR: NU Akan Kuat Bila Dompet Jamaahnya Tebal

JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani turut hadir dalam puncak resepsi peringatan Hari Lahir ke-100 Nahdlatul Ulama (NU), di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (31/1/2026).

Dalam perhelatan tersebut, Ahmad Muzani menyampaikan sejarah serta peran NU dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan, bahwa NU perlu memiliki kekuatan agar dapat terus memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Karena itu negara perlu NU yang kuat. Kenapa? Karena kalau NU kuat, Indonesia akan kuat,” ungkap Ahmad.

Muzani mengatakan, bahwa kekuatan NU akan hadir dari kesejahteraan para jamaahnya. Kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, hingga kondisi ekonomi yang baik bagi jamaah NU merupakan harapan yang dapat menjadi sumber kekuatan untuk terus memperjuangkan perdamaian.

“NU kuat itu apabila para jamaahnya sehat dan memiliki pekerjaan. NU kuat apabila para jamaah NU dompetnya tebal. Indonesia akan kuat apabila rakyatnya sehat, bekerja, pikirannya sehat, dan otaknya cerdas,” papar Ahmad.