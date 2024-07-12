Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,5 Guncang Ternate Maluku Utara

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |17:54 WIB
Gempa M4,5 Guncang Ternate Maluku Utara
Gempa Guncang Ternate/BMKG
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,5 mengguncang wilayah Ternate, Maluku Utara, pukul 17.34 WIB, Jumat (12/7/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa di Maluku Utara itu tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 15 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 126 km Barat Laut Ternate Maluku Utara dengan titik koordinat 1.22 Lintang Utara dan 126.32 Bujur Timur.

Gempa Mag:4.5, 12-Jul-2024 17:34:02 WIB, Lok:1.22LU, 126.32BT (126 km BaratLaut TERNATE-MALUT), Kedlmn:15 Km,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
