Gempa M4,5 Guncang Ternate Maluku Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,5 mengguncang wilayah Ternate, Maluku Utara, pukul 17.34 WIB, Jumat (12/7/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa di Maluku Utara itu tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 15 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 126 km Barat Laut Ternate Maluku Utara dengan titik koordinat 1.22 Lintang Utara dan 126.32 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.5, 12-Jul-2024 17:34:02 WIB, Lok:1.22LU, 126.32BT (126 km BaratLaut TERNATE-MALUT), Kedlmn:15 Km,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.