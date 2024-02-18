Gempa Magnitudo 4,1 Guncang Jembrana Bali, Getarannya Terasa hingga Banyuwangi

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,1 terjadi di Jembrana, Bali, Sabtu (17/2/2024) pukul 23.47 WIB.

BMKG menyebutkan bahwa lokasi gempa berada di titik koordinat 8,38 Lintang Selatan dan 114,49 Bujur Timut. Pusat gempa berada di laut sekitar 12 kilometer arah barat daya Jembrana pada kedalaman 10 Km.

Getaran gempa tersebut dirasakan sampai Banyuwangi, Jawa Timur.

"Dirasakan (MMI) III Banyuwangi," tulis BMKG dalam akun X @infoBMKG.

Skala III MMI artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.