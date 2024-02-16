Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Kepulauan Tanimbar, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 5,3 mengguncang Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Jumat (16/2/2024) sekitar pukul 21.23 WIB. Gempa ini dinyatakan tak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 236 barat laut Tanimbar. Adapun, kedalaman gempa berada di 134 kilometer.

Meskipun berkekuatan cukup besar, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Namun, masyarakat di sekitar Kepulauan Tanimbar diminta tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"#Gempa Mag:5.3, 16-Feb-24 21:23:34 WIB, Lok:6.02 LS,130.46 BT (236 km BaratLaut TANIMBAR), Kedlmn:134 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG," demikian dikutip dari akun X @infoBMKG.

(Salman Mardira)