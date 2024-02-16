Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Gempa M3,1 Guncang Tasikmalaya, BMKG: Akibat Sesar Lokal

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |20:48 WIB
Gempa M3,1 Guncang Tasikmalaya, BMKG: Akibat Sesar Lokal
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa kekuatan M3,1 guncang Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan sekitarnya, Jumat, 16 Februari 2024 pukul 18:51:58 WIB.

Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempabumi ini berkekuatan M3,1. Episenter terletak pada koordinat 7.38 LS dan 108.24 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 8 km Tenggara Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada kedalaman 6 km.

BACA JUGA:

Gempa M4,4 Guncang Aceh Singkil, BMKG: Akibat Aktivitas Megathrust 

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal wilayah setempat," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan resminya.

BACA JUGA:

Gempa M4,4 Guncang Aceh Singkil 

Dampak gempabumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan (Shakemap) BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempabumi ini dirasakan di wilayah Tasikmalaya dengan Skala Intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu), di Pangandaran dan Ciamis dengan Skala Intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang - Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

Halaman:
1 2
      
