Gempa M4,5 Guncang Lembata NTT, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami!

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,5 mengguncang Lembata, Nusa Tenggara Timur, pukul 19.00 WIB, Jumat (8/8/2025). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 76 km Tenggara Lembata NTT pada koordinat 9.03 Lintang Utara – 123.89 Bujur Timur. Gempa ini berada pada kedalaman 45 kilometer (km).

"Gempa Mag:4.5, 08-Aug-2025 19:00:40WIB, Lok:9.03LS, 123.89BT (76 km Tenggara LEMBATA-NTT), Kedlmn:45 Km," tulis BMKG dalam keterangan resminya kepada Okezone.

BMKG menegaskan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )