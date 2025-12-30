Biadab! KKB Membabi Buta Bacok 2 Warga Pendatang di Yahukimo, 1 Tewas Mengenaskan

YAHUKIMO — Dua warga sipil pendatang diduga menjadi korban kebiadaban Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo. Satu orang tewas mengenaskan.

Peristiwa itu terjadi dalam rentang waktu Kamis malam hingga Jumat pagi, 25–26 Desember 2025 di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo. Adapun korban selamat masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menjelaskan peristiwa pertama terjadi pada Kamis 25 Desember 2025, sekitar pukul 20.45 WIT, di Jalan Sosial Matoa, Distrik Dekai.

“Korban bernama Ramli S, usia 51 tahun, ditemukan meninggal dunia di tempat kejadian perkara dengan luka bacok pada bagian leher. Korban diduga menjadi korban penganiayaan oleh lima orang pelaku tidak dikenal yang menggunakan senjata tajam,” ujar Brigjen Faizal, Selasa (30/12/2025).

Ia menambahkan, selain luka fatal pada bagian leher, korban juga mengalami sejumlah luka lainnya. “Korban mengalami luka bacok pada telapak tangan serta luka robek pada pergelangan tangan kiri. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, sebelum kejadian korban sempat meminta air minum, kemudian tidak lama berselang ditemukan tersungkur di jalan dalam kondisi bersimbah darah, sementara para pelaku langsung melarikan diri,” ujarnya.