HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! KPK Gelar OTT di Riau

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |18:39 WIB
Breaking News! KPK Gelar OTT di Riau
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11/2025). Kali ini, operasi senyap itu menyasar daerah Riau. 

OTT tersebut dibenarkan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. "Benar (ada OTT di Riau)," kata Fitroh saat dikonfirmasi Senin.

Namun, ia belum menjelaskan lebih jauh terkait OTT tersebut. Termasuk berapa dan siapa saja yang terjaring. 

Sementara KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang tertangkap dalam operasi senyap tersebut. 
 

(Arief Setyadi )

      
